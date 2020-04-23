بينهن أحلام.. فنانات سبقن رامز جلال في الظهور بالشعر الأزرق (صور)

"أيه رأيكم في لون شعري".. بتلك الجملة يختتم الفنان رامز جلال الإعلان التشويقي لبرنامجه "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه في مطلع شهر رمضان المقبل، والذي يظهر خلاله بـ"لوك مختلف"، بعد صبغ شعره ليكون أزرق اللون.

الإطلالة غير التقليدية التي ظهر بها "رامز"، سبقه بها بعض الفنانات في مختلف الوطن العربي، خلال فعاليات متباينة، ويرصدهن "هن" خلال الفقرات التالية:-

بـ"شعر أخضر وأزرق".. نيو لوك "ويزو" في 2020

في 15 يناير الماضي، ظهرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو"، بشعر ملون يجمع بين الأخضر والأزرق ، واضعة "باندا" سوداء منقوشة على رأسها، خلال ارتدائها أزياء شتوية فاتحة اللون، مكتفية بوضع "إيموشن" قلب على صورتها.

راندا البحيري بشعر أزرق قصير

في نوفمبر الماضي، فاجئت الفنانة راندا البحيري متابعيها عبر "إنستجرام"، بـ"لوك مختلف"، مطلة بشعر أزرق قصير، بتوقيع "abdo salon"، مع مكياج هادئ، وأحمر شفاة صارخ، بتوقيع خبيرة التجميل "رحاب الشريف".

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بـ"خصلات زرقاء ووشم".. إطلالة جريئة لأحلام في 2018

خلال الحلقة المباشرة الثالثة لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" بـ2018، أطلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بخصلات شعر زرقاء اللون، ووشم على رأسها وأنفها وذقنها، بأنامل خبيرة التجميل البحرينية معصومة هاشم.

تفاصيل برنامج "رامز مجنون رسمي"

وأعلنت شبكة قنوات "mbc مصر"، عن البوستر الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك، حيث يحمل اسم البرنامج "رامز مجنون رسمي".

وظهر رامز جلال، على بوستر البرنامج، ممسكًا بصاعق كهربائي وفانوس رمضان، ويقف خلف هيكل عظمي.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من الفنانين والمطربين، منهم الفنان عبدالباسط حمودة، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا والفنانة فيفي عبده.