شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة "كورونا" تغادر بعد أن تسببت بأغلب إصابات استراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت السفينة السياحية المسؤولة وحدها عن نحو 10% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا وأكثر من 25% من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في أستراليا، البلاد أخيرا.

وكانت السفينة روبي برنسيس، المملوكة للشركة البريطانية الأميركية كرنفال كروزلاين، قد توقفت في ميناء كمبلا (100 كيلومتر جنوب سيدني)، منذ 6 أبريل الجاري بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم كرنفال كروزلاين: "روبي برنسيس غادرت ميناء كمبلا. يوجد على متنها نحو 500 شخص من أفراد الطاقم".

وكانت السفينة روبي برنسيس، أكبر مصدر لحالات الإصابة بكورونا في أستراليا، قد رست في ميناء سيدني يوم 8 مارس الماضي بعد أن بقيت 11 يوما في البحر.

وسمحت سلطات الحدود والصحة لنحو 2700 راكب بمغادرة السفينة مع الحد الأدنى فقط من الفحوص، على الرغم من أن نحو 12 راكبا ظهرت عليهم أعراض تنفسية قبل النزول من السفينة .

ووفقا لسلطات الصحة، فإن أكثر من 650 شخصا، أو حالة واحدة من بين كل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في أستراليا، كانت من ركاب السفينة، وأيضا 21 حالة وفاة من أصل 76 حالة وفاة بالفيروس في الدولة كانوا من هؤلاء الركاب. وأطلقت ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقين بشأن هذا الإخفاق. Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سفينة "كورونا" تغادر بعد أن تسببت بأغلب إصابات استراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.