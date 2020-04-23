"بلاش أكل من بره".. طريقة تحضير طاجن اللحمه بالبصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحمه بالبصل على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

كيلو ونصف لحمه مكعبات

40 جرام توابل اللحمه جاهزة

300 جرام بصل شرائح

5 جرامات ثوم مفروم

100 جرام ماء

ملح وفلفل حسب الرغبه

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فلفل حار حسب الرغبه

10 جرامات كزبره جافه

رشه جوز الطيب

2 ورقه لاورو

طريقة التحضير:

تغسل اللحمه جيدا وتصفى.

تتبل اللحمه بالملح والفلفل توابل اللحمه و تحمر فى زيت ساخن جدا الكميه على 5 مراحل وبين كل مرحله تسخن جيدا الطاسه وتترك جانبا فى نفس الطاسه.

يشوح البصل والثوم ونضيف الكزبره و ورق اللورو ونضيف اللحمه والماء والملح والفلفل الاسود والحار ورشه جوزه الطيب.

نضع الخليط فى طاجن ويغلى غلوه واحده ويغطى ويدخل الفرن قبل السوى ب 5 دقائق يكشف الغطاء وياخذ وش ذهبي ويقدم ساخن.