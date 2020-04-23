"جريمة كورونا".. أب يخنق ابنه حتى الموت بعدما رفض ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أنهى أب في الهند، حياة ابنه، وذلك بعدما رفض ارتداء كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد قبل خروجه من المنزل.
ووقعت الحادثة في مدينة كالكوتا الواقعة شرق الهند، بينما كان الابن يستعد للخروج من المنزل، حيث اندلع خلاف بينه ووالده الذي طلب منه ارتداء كمامة قبل مغادرة البيت للوقاية من فيروس كورونا.
ووفق ما نقل "سكاي نيوز" عن "إنديان إكسبريس" الهندية، فإن الأب الغاضب خنق ابنه الذي رفض ارتداء الكمامة بشريط قماشي.
وأضافت الصحيفة أن الأب سلّم نفسه لمركز الشرطة معترفا بجريمته، وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد.
وذكرت الصحيفة أن سبب غضب الأب يعود إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها الضحية من المنزل بدون كمامة.
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