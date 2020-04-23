نشوى مصطفى تهنئ جمهورها بشهر رمضان: ربنا يجبر بخاطرنا وينجينا

هنأت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متابعيها، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: "رمضان كريم، كل سنة والكون طيب وبخير، ربنا يجبر بخاطرنا وينجينا ببركة الأيام".

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إصابة نشوى مصطفى برباط صليبي

"اتزحلقت على السلالم من المية وجالي رباط صليبي".. بتلك الكلمات تعلن الفنانة نشوى مصطفى إصابة ركبتها، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، بعد انزلاق قدمها، بسبب تراكم المياه على سلالم منزلها، نتيجة حالة الطقس السيئة.

المنشور الذي دونته "نشوى"، كتبت فيه: "مش عارفة ازاي حاقدر أقعد أسبوعين من غير حركة، يارب هون، أكتر حاجة مضايقاني إني أول ما وقعت صرخت على ابني وكان نايم قام مفزوع، ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلني من الأرض وجعت قلبي، اللي مستغرباله ليه ما وقعت وأنا في شدة الألم ما ندهتش عماد وندهت عبدالرحمن، أظن عماد كان ممكن لو شافني خضته يقع جنبي ومنلقيش حد يشيلنا إحنا الاتنين، خلوا بالكم من نفسكم".