تفتك بالخلية البشرية.. 30 طفرة "عدوانية" لفيروس كورونا

قالت دراسة طبية حديثة، أجريت على 11 مريضا، إن فيروس كورونا المستجد، طور نفسه وأنتج 30 نسخة جينية جديدة مختلفة، ما يعقد عملية إيجاد علاج لمرض "كوفيد 19".

وقالت الدراسة الصينية، إن الأطباء قللوا بشكل كبير من خطورة قدرة فيروس كورونا المستجد على التطور والتحول، وأدى ذلك إلى اختلاف نسب الوفيات في مناطق مختلفة من العالم.

وأكدت الدراسة، أن هذه التحولات تسبب عائقا أمام عملية إيجاد لقاح أو علاج لمرض "كوفيد 19"، بحسب "سبوتنيك" نقلا عن "فوكس نيوز".

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ونشرت نتائج تلك الدراسة التي أجراها البروفيسور لي لانجوان، وباحثون آخرون من جامعة "تشجيانغ" في مدينة هانغتشو في الصين نهاية الأسبوع الماضي.

واستخلصت سلالات من الفيروس وحللها الباحثون بتحليل من 11 مريضاً، تم اختيارهم عشوائياً من مدينة هانغتشو، حيث تم الإبلاغ عن 1264 حالة إصابة بالفيروس.

وجد الباحثون أكثر من 30 طفرة مختلفة من الفيروس، 19 منها لم يتم اكتشافها من قبل، ووجد فريق البحث أن بعض سلالات الفيروس لها صفة "عدوانية" قادرة على توليد 270 ضعفا من الفيروس، تقتل الخلايا البشرية بسرعة كبيرة.

وأكد الباحثون على ضرورة وضع الطفرات الجينية في الحسبان عن تطوير علاج أو لقاح لمنع التسبب في الوقوع في مأزق.