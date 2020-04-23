فنانة عراقية: أحسن راجل اشتريه بـ 600 جنيه.. والجمهور يهاجمها

موجة من الانتقادات وصلت إلى الشتائم، طالت الإعلامية والفنانة العراقية "همسة ماجد" على إثر تصريح مثير للجدل قالته مؤخرا.
انتشر فيديو للفنانة العراقية، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث عن شرائها أفضل الرجال بخمسين ألف دينار، أي ما يعادل 40 دولارا وهو تقريبا 600 جنيه مصري.
هذا التصريح أثار حولها موجة من الانتقادات والسباب والشتائم ما جعلها تخرج من جديد لتعتذر عما بدر منها.
وقالت "همسة"، في اعتذارها إن حديثها كان في أحد الجروبات النسائية الخاصة على "فيسبوك"، وكان الحديث للمزاح فقط، وإنها لا تقصد الرجال، بل تعني أشباه الرجال.
وأكملت، "الفيديو كان مستقطعاً من بث مباشر، وللأسف الشديد استقطعوا نكتة ومزاحاً ونشروه".
وأضافت، "من استقطع الفيديو هو مريض وإن شاء الله يُشافى، وأنا لا أضوج إن تعرضت للسب والشتم، فهذا تخفيف للذنوب، وشكراً لهم، أخشى أن الجمهور نساني، فهو اليوم تذكرني مجدداً".
همسة ماجد هي فنانة شابة عملت كمقدمة برامج في قناتي "السومرية والعراقية"، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، وهي من مواليد أغسطس 1989.
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