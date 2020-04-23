خناقة بين روان بن حسين وإحدى المتابعات بسبب جنسية ابنتها: يا عنصرية

انفعلت الفاشونيستا الكويتية الشهيرة، روان بن حسين، بشدة على إحدى المتابعات التي سبت ابنة روان الرضيعة.

حيث نشرت "روان"، صورة تجمعها برضيعتها "بيلا دونا" التي وضعتها مؤخرا عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" غير كاشفة عن وجهها.

وقالت "روان"، إنها تحاول أن تكون إيجابية في ظل أزمة فيروس كورونا لتفاجأ بتعليق من إحدى المتابعات أخرجها عن شعورها.

حيث سخرت إحدى متابعات الفاشونيستا الكويتية من جنسية الصغيرة وأهانتها في تعليقها على الصورة، وحرفت اسم ابنة الطفلة من بيلا لونا، إلى "بالونة".

وقالت في تعليقها: "بنتج مسجلة ع نفوس ليبيا، بالجنسية يعني مو كويتية، ليبية بالونة، مستقبلا بيقولون بالونة أصل أمها كويتي وهي ليبية في الجنسية أبا عن جد".

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وهو التعليق الذي أدى لانفعال روان على المتابعة بشدة، حيث قالت: "وشنو فيهم الليبيين؟ أشرف منج ومن أهلج اللي ما عرفوا يربوج يا وقحة يا عنصرية ياللي ورقة جنسية ترفع فيج وتنزلج لانج إنسانة بلا قيمة وبلا أخلاق".

يذكر أن روان بن حسين، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، بعد حرب إعلامية طاحنة بينهما، وتبادل تصريحات مسيئة كل منهما للآخر، لتعلن بشكل مفاجئ لاحقا زواجها منه، وإنجابها ابنتها التي أسمتها "بيلا لونا".