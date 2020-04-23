إليك عباءات خليجية للصبايا في رمضان 2020 بأسلوب حنين الصيفي

تتميّز مدونة الموضة “حنين الصيفي” باطلالاتها الجذابة والشبابية بلمسات البساطة وبشكل خاص بتصاميم العبايات الراقية والأنيقة والتي تختارها بموديلات شبابية مزيّنة بلمسات شبابية مميزة بأسلوب بعيد عن المبالغة والاستعراض. واخترنا لك اليوم عبايات خليجية للصبايا في رمضان 2020 باسلوب حنين الصيفي، لتستوحي منها ما يلائم ذوقك وتتألقي باطلالات شرقية راقية في شهر رمضان الكريم.

فاطلالات حنين بالعبايات ستشاهدينها بأكثر من أسلوب، منها بستايل كاجوال ونهاري شبابي مع الأحذية الرياضية أو مع تصاميم الميول الكاجوال والعصرية وفي الاطلالات الأكثر رسمية تنسقها مع تصاميم أحذية الكعب العالي والصنادل المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

قد يهمك أيضا:

لفات طرح تناسب العبايات من وحي الفاشنيستات

ملابس كاجوال للشابات من فوز الفهد