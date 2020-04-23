جينيفر لوبيز تكسر روتين "كورونا" وتخطف الأنظار بإطلالتها

كسرت النجمة جينيفر لوبيز الروتين الذي فرضه فيروس "كورونا" من خلال إلزام الناس حول العالم بالحجر المنزلي، لتطلّ علينا بإطلالة أنيقة وساحرة بالجلد ضمن حملة ماركة Coach لربيع وصيف 2020.

لوبيز التي باتت الوجه الإعلاني الجديد للماركة الأميركية، تخلت عن الإطلالة الكاجول والملابس الرياضية التي رأيناها فيها بالفترة الأخيرة في الحجر المنزلي، وخطفت إطلالة جنيفر لوبيز الأنظار في جلسة تصوير أجريت في نيويورك بطقم أنيق من الجلد مؤلف من جاكيت بومبر يبلغ ثمنها $1,250 تميّز بالجيوب الأمامية الكبيرة والسحابات، نسّقت معها تنورة ميدي متناسقة ثمنها $595.

ويعدّ قماش الجلد قطعة كلاسيكية، ولكن من خلال التصميم والقصات تقدّمها دور الأزياء في كل مرة بشكل عصري وشبابي تماماً كما في هذه الإطلالة.

وأكملت لوبيز هذه الإطلالة الأنيقة، بوشاح ملوّن مزيّن بنقشة الورود، مع حقيبة Tabby من الماركة نفسها، باللون الأبيض، مع تطريز الورود يبلغ ثمنها $450، ومن الناحية الجمالية، تألقت لوبيز بتسريحة الشعر المنسدل الناعم، ومن ناحية المكياج إعتمدت ماكياجاً برونزياً بألوان ترابية.

وانضمت إلى لائحة النجمات اللواتي يشكلن الوجه الاعلاني لعلامة Coach مثل سيلينا غوميز Selena Gomez ويارا شهيدي Yara Shahidi.

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