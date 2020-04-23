إليك ما يحدث عند الإفطار في رمضان على "البلح باللبن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الإفطار على مشروب "التمر بالحليب" في شهر رمضان الكريم لكسر الصيام، من المشروبات الذي لا يكاد لا يخلو منزل مصري من دون وجوده.

لكن ماذا يحدث عند الإفطار في رمضان على "البلح باللبن"؟.. يجب الدكتور إسحاق مراد أستاذ مساعد تغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية على السؤال خلال النقاط التالية.

- تناول البلح بمفرده يفيد الفرد في زيادة نسبة الحديد بالجسم، والذي يقلل من فرص الشعور بالضعف الناتج عنه الدوار، وبإضافة الحليب إليه يزيد من نسبة وجود الحديد بالجسم.

- احتواء الحليب للكالسيوم يعمل على تقوية العظام.

- البلح بالحليب غني أيضا بفيتامين "سي" الذي يفيد الجلد كثيرًا، حيث يمنع إصابته بعلامات الشيخوخة.

- يتضمن نسبة من السكريات والتي تفيد الأشخاص الذين تحتاج أجسادهم إليه لمنح مزيدا من الطاقة.

Advertisements

- البلح بالحليب غني بفيتامين "أ" الذي يعزز من حالة القلب.

- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة.

كما لـ"البلح باللبن" مجموعة من الفوائد يستفيد من الجسم عن الإفطار عليه، نذكرها في النقاط التالية وفقا لموقع "dailymedicalinfo":

- الإفطار على "التمر باللبن" يسهل عملية الهضم وينشط حركتها بما لا يرهقها، كما يزيل الخمول الذهني والعضلي، لاحتوائه على نسب عالية من السكريات الأحادية والثنائية (الجلكوز و الفركتوز)، والتي تمتص بسرعة عالية للوصول إلى الدم في دقائق معدودة وخصوصا إذا كانت المعدة والأمعاء خالية كما في الصيام.

- تناوله عند بدء الإفطار يجنب المعدة من المشاكل الصحية كالإمساك والصداع والخمول، لأنه يساعد على إرسال إشارات بالشبع إلى المخ ما يقلل كميات الطعام الداخلة إلى الجسم، عكس المواد الدسمة التي لا يشعر المخ بالامتلاء إلا بالامتلاء الكامل.

- التمر مع الماء أو اللبن هو الغذاء الوحيد الذي يحقق هذه المعادلة خلال 20 دقيقة من تناوله. فالتمر منجم من العناصر المعدنية والفيتامينات، كما أنه غني بالألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليستيرول الضار ويحارب الحساسية، ويعالج الأنيميا.

وشدد الدكتور إسحاق مراد، أستاذ مساعد تغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية يشدّد على عدم الإفراط في تناول البلح بالحليب حتى لا يسبب الإمساك.