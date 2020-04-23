بدأت بالاحتكار وانتهت بالغيرة والطلاق.. قصة نعيمة عاكف والمخرج حسين فوزي

يتزامن اليوم 23 إبريل، ذكرى وفاة الفنانة نعيمة عاكف، التي توفيت بعد إصابتها بنزيف حاد يوم 6 أبريل 1966، وكان مقررا لها السفر للعلاج في 11 من الشهر ذاته، إلا أنها قضت عدة أيام في العناية المركزة، بعد أن تمكن الأطباء من وقف النزيف، وتم نقلها إلى فيلتها لتبكير سفرها إلى أوروبا، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، عن عمر 36 عامًا.

"لهاليبو السينما"، و"صاحبة رقصة الكلاكيت"، لقبين من أشهر ما عرفت بهما الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، التي كانت تتحرك وتتمايل على المسرح بخفة ودلع، ويحب الجمهور طلتها المليئة بالحيوية والنشاط، تنوعت في أدوارها وأعمالها الاستعراضية حتى أصبح لها جمهور عريض، فهي صاحبة الألعاب البهلوانية.

ويقدم "هُن" في ذكرى وفاتها، قصتها مع المخرج حسين فوزي، خلال السطور التالية.

لم تكن نعيمة عاكف موفقة فى حياتها العاطفية بشكل جيد، فربما السبب هو ضريبة الشهرة التى حققتها، وبدأت بالحب والاحتكار وانتهت بالغيرة والطلاق.

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كانت البداية كراقصة في فيلم "ست البيت"، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية ليأخذها المُخرج "حسين فوزي" لتشارك في بطولة فيلم "العيش والملح" ثم بعد ذلك عمل عقد احتكار وتزوجها، ليُخرج أغلب أعمالها السينمائية من "بلدي وخفة، بابا عريس، فتاة السيرك، جنة ونار، تمر حنة، يا حلاوة الحب" ويكون "لهاليبو" أول بطولة لها.

وعلى الرغم من فارق السن الكبير بينهما فقد تزوجها عام 1953م ونقلها إلى فيلا في حي مصر الجديدة، وقامت بتعليم نفسها فاستعانت بمدرسين تلقت منهم دروساً في العربية والإنجليزية والفرنسية، وبذلك أصبحت تتحدث ثلاث لغات.

يرجع انفصالها عن فوزي بسبب انطلاق نعيمة عاكف في مختلف المجالات، إضافة إلى سفرياتها المتعددة، فدبت الغيرة في قلب حسين فوزي مما أدى إلى تعثر حياتهما الزوجية وتم الطلاق، وتزوجت بعده من المحاسب صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد "محمد".