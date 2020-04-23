الامارات | "كورونا" يصل الى القطط في اميركا.. العدوى انتقلت من البشر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت قطتان في نيويورك هما أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. ويعتقد أنهما أصيبتا بالفيروس بعهدوى بشرية من أحد من الأسرتين اللتين تعيشان معهما أو من الجيران.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية، في الإفادة الصحفية اليومية بخصوص فيروس كورونا "الحيوانات الأليفة والحيوانات عموما يمكن أن تصاب بالعدوى... لا توجد أدلة على انتقال الفيروس من الحيوانات الأليفة للبشر".

ولم يصب إلا عدد قليل من الحيوانات الأليفة بالعدوى على مستوى العالم. ووفقا للرابطة الأمريكية للطب البيطري فقد ثبتت إصابة قطة في هونج كونج دون أن تظهر عليها الأعراض، بينما شفيت قطة في بلجيكا بعد تسعة أيام من إصابتها بالمرض.

وأفادت جمعية الحفاظ على الحياة البرية، وهي منظمة غير حكومية تدير حديقة حيوانات برونكس في نيويورك، أن الاختبارات أثبتت إصابة خمسة نمور وثلاث لبؤات في الحديقة بمرض كوفيد-19، من بينها نمر لم يصب بالسعال قط. وأضافت أنه لم تبد أي حيوانات أخرى في الحديقة أي علامات على الاعتلال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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