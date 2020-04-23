موضة السبعينيات تعود بقوة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تشهد الموضة النسائية في ربيع وصيف 2020 عودة قوية لموضة السبعينيات لتمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ماريا هانز أن مفردات موضة السبعينيات تتمثل في الملابس الميتالك اللامعة، التي تتلألأ ببريق الفضي والذهبي، والخامات المفعمة بالأنوثة والإثارة كالدانتيل، والذي يزين الفساتين القصيرة هذا الموسم.

وتتألق الموضة أيضا بالألوان المشرقة، التي تحاكي ألوان الفاكهة مثل الأخضر التفاحي والأحمر التوتي والبرتقالي بلون المندرين.

ومن الملامح المميزة لموضة السبعينيات السروال ذو الأرجل الواسعة و"الهوت شورت" والبرمودا وإطلالة الهيبيز، التي تمتاز بالنقوش الإثنية المستوحاة من تراث القبائل.