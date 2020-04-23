بالصور.. حفيدة رياض القصبجي "الشاويش عطية" في ذكرى وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل رياض القصبجي الشهير بـ "الشاويش عطية"، والذي توفي في مثل هذا اليوم 23 أبريل من عام 1963.

ورياض محمود حسن القصبجي ولد في 13 سبتمبر 1903، بمدينة جرجا في محافظة سوهاج، تزوج مرتين فى حياته وأنجب ولدين الأول محمود رياض القصبجى وشهرتة فايق من زوجته الأولى وولد آخر من زوجته الثانية وهو فتحي رياض القصبجي ، إلا أن الأخير يشير حسب تصريحات صحفية سابقة، إلى أن والده تزوج 9 مرات في حياته، منهم 4 زيجات بشكل رسمي، وخمس زيجات عرفي، وكان من بينهن سيدة إيطالية تزوجها لمدة عام، وأخرى من البدور تعرف عليها من خلال تصوير فيلم "عنتر وعبلة"، وله حفيدة تدعى "جويا" كانت تعمل في مجال الإعلانات، إلا أنها مؤخرًا قررت احتراف التمثيل وهي من ابنته من زوجته الإيطالية.

وبدأت جويا، مشوارها الفني عن طريق الإعلانات وقد استعان بها المخرج سيد سيف للاشتراك في فيلم (علاقات خطرة) الذي قام بإخراجه وتأليفه وشاركها البطولة كل من مجدي فكري وسماح السعيد وفكري صادق، وقد تم تصويره في إحدى القرى السياحية عام 2011.

وتستعرض "هُن" مجموعة من صور حفيدة رياض القصبجي، جويا:

Advertisements