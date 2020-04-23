بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يزيد الإقبال على المشروبات الباردة، التي تعتبر الراعي الرسمي في فصل الصيف.
وعرض الشيف شريف الحطيبي، طريقة عمل سموزي الخوخ والأناناس، من خلال برنامجه "سندوتش وحاجة ساقعة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، بخطوات بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل، فهو من المشروبات الطبيعية المفيدة للجسم.
مقادير عمل سموزي الخوخ بالأناناس
كومبوت أناناس
شربات فراولة
مانجو
سكر
عصير الكومبوت
طريقة عمل سموزي الخوخ بالأناناس في المنزل
يخلط كومبوت الأناناس مع الفراولة والسكر وعصير الكومبوت في الخلاط ثم يقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر حضري سموزي الخوخ والأناناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.