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حضري سموزي الخوخ والأناناس

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بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يزيد الإقبال على المشروبات الباردة، التي تعتبر الراعي الرسمي في فصل الصيف.

وعرض الشيف شريف الحطيبي، طريقة عمل سموزي الخوخ والأناناس، من خلال برنامجه "سندوتش وحاجة ساقعة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، بخطوات بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل، فهو من المشروبات الطبيعية المفيدة للجسم.

مقادير عمل سموزي الخوخ بالأناناس

كومبوت أناناس 

شربات فراولة 

مانجو 

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سكر 

عصير الكومبوت 

طريقة عمل سموزي الخوخ بالأناناس في المنزل

يخلط كومبوت الأناناس مع الفراولة والسكر وعصير الكومبوت في الخلاط ثم يقدم.

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