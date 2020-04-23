تلجأ السيدات خلال تلك الفترة لتخزين الخضراوات واللحوم لاستخدامها في شهر رمضان، لتوفير الوقت والجهد خلال الصيام، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تخزين الملوخية الخضرا في الثلاجة. مقادير ملوخية التخزين شوربة ملح فلفل أسود سكر ملوخية متخرطة Advertisements سمنة ثوم مفروم كزبرة خضراء مفرومة كزبرة جافة مفرومة طريقة تحضير ملوخية التخزين توضع الملوخية المخروطة في حلة على النار تضاف الشوربة مع التقليب حتى تصل للقوام المطلوب. توضع سمنة في طاسة على النار يضاف الثوم والكزبرة الخضراء والجافة وملح وتقلب جيدا ثم توضع على وجه الملوخيه وتقلب. تترك حتى تبرد وتعبأ في أكياس وتخزن.

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