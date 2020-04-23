قبل السحور.. طريقة عمل الزبادي في المنزل

يعتبر الزبادي مصدرا غنيا بالبروتينات عالية الجودة والكالسيوم، ومصدرا للعديد من المغذيات المهمة لصحة الإنسان من فيتامينات ومعادن وسعرات، والذي يتواجد بكثرة على مائدة الطعام خلال سحور رمضان. وإليك طريقة عمل الزبادي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير الزبادي 1 لتر لبن ملعقة كبيرة زبادي مربى Advertisements فواكه مشكلة طريقة تحضير الزبادي - يخلط اللبن مع الزبادي - يوضع في كاسات - ويدخل الفرن في حمام ماء - ويقدم باردًا مع الفواكه والمربى المفضلة

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