فوائد تناول قمر الدين للحوامل

يتميز قمر الدين، بالعديد من الفوائد، فهو مصدر لمجموعة من العناصر الغذائية، حيث يحتوي على الألياف الغذائية وعناصر الطاقة والسكريات، ووفقا لموقع "daily medical"، يمد قمر الدين الإنسان بالعديد من الفوائد.

إمداد الجسم بالطاقة

يمد الجسم بالطاقة لكونه عالي السكريات والسعرات الحرارية.

علاج الاضطرابات الهضمية

يساعد على علاج بعض الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك.

مصدر للكالسيوم

يعد قمر الدين، مصدراً للكالسيوم، مما قد يجعل له دوراً في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.

مفيد لمرضى الأنيميا

قمر الدين، مصدر للحديد الذي يعد العنصر الأساسي في تكوين مادة الهيموجلوبين في الدم، ولذا فقد ينصح بتناوله بشكل خاص لمرضى الأنيميا.

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تعزيز صحة القلب والشرايين

يسهم في تعزيز صحة القلب والشرايين، بكونه مصدراً للألياف الغذائية فهو قد يساعد في الوقاية من ارتفاع الكولسترول الضار.

تقوية المناعة

يعود أصل قمر الدين، لفاكهة المشمش المميزة بمحتواها العالي بالكاروتينات، وهي مضادات أكسدة تعمل على تقوية المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.

مشروب مثالي للمرأة الحامل

يعد مشروبا مثاليا للمرأة الحامل حيث يساعدها على التخلص من الحموضة التي تصيبها، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل.

فتح الشهية

إذا كنت تعاني من عدم الرغبة في تناول الطعام عند الإفطار، فإن مشروب قمر الدين، مثالي لك، حيث يساعد على فتح الشهية.