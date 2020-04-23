ما هو الصداع العنقودي وما علاجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن هناك نوع من الصداع يعرف باسم الصداع العنقودي " Cluster headache "، وهو عبارة عن صداع يحدث في شكل مجموعة من النوبات.

وأضافت المجلة الألمانية أن الصداع العنقودي يحدث في شكل نوبات قد يصل عددها إلى 8 نوبات يوميا على مدار أسابيع أو شهور، ثم يختفي الألم لعدة شهور أو سنوات.

وتستغرق النوبة الواحدة مدة تتراوح بين 15 و180 دقيقة، وغالبا ما يحدث الألم على جانب واحد من الرأس ويكون مصحوبا بأعراض أخرى مثل سيلان الأنف ونزول الدموع من العين. وغالبا ما يكون الصداع شديدا لدرجة أنه يعيق المرء عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وتعد أدوية الصداع التقليدية غير مناسبة لعلاج الصداع العنقودي، وإنما يتم العلاج بواسطة أدوية الصداع النصفي مثل "سوماتريبتان". وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى أدوية القلب والأوعية الدموية أو الليثيوم، الذي يُستخدم في علاج الاكتئاب.