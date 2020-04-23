قبل رمضان.. طريقة عمل الخرشوف باللحمة المفرومة في المنزل

ساعات معدودة على حلول شهر رمضان، وسط بحث ربات البيوت، عن طريقة إعداد أطعمة جديدة في المنزل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بين الأطعمة "غير التقليدية" الخرشوف باللحمة المفرومة.

وفيما يلي خطوات إعداد الخرشوف باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير الخرشوف باللحمة المفرومة

- خرشوف

- عصير ليمون

- جزر

- بصل

- ثوم

- لحم مفروم

- أعشاب

- زبدة

Advertisements

- ملح

- فلفل

-طماطم

- كزبرة خضراء

طريقة تحضير الخرشوف باللحمة المفرومة

- وضع الثوم والبصل بعد فرمهم على النار.

- إضافة الجزر والبسلة والطماطم المقطعة مكعبات صغيرة مع اللحمة المفرومة، مع استخدام ملح وفلفل ورشة كزبرة خضراء.

- إضافة عصير ليمون على الخرشوف.

- وضع الخرشوف في صينية فرن، مع رش ملح وفلفل أسود.

- حشو الخرشوف باللحم، ووضعه في فرن ساخن حتى ينضج تماما.