منها البروكلي والرمان.. أطعمة طبيعية تحافظ على ضبط الهرمونات في الجسم

تعتبر الهرمونات، هي العامل المؤثر في تنظيم وظائف أعضاء الجسم، كما أنها تعمل على ضبط الحالة المزاجية للإنسان، حيث تلعب بعض الأطعمة الطبيعية دورا مؤثرا في ضبط الهرمونات والحفاظ على توازنها داخل الجسم.

وعرضت "سبوتينك" بعض الأطعمة الطبيعية التي تؤثر في ضبط الهرمونات وتوزانها.

البروكلي

تعتبر الخضروات الزهرية مثل البروكلي، قادرة على تنظيم الهرمونات الجنسية في الجسم، وخاصة هرمون "الاستروجين"، المسؤول عن صحة الجهاز التناسلي لدى المرأة وله دور كبير في حدوث الحمل، وعند ارتفاع نسبته في الجسم تزداد فرص زيادة الوزن والإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض، وهشاشة العظام.

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الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية التي تعزز امتصاص المواد الغذائية، وتحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين "ياء"، بالإضافة إلى حمض الفوليك والألياف والمغنيسيوم، وكذلك فيتامين "ب"، التي تلعب جميعها دور في توازن الهرمونات داخل الجسم.

الرمان

يحتوي الرمان على الكثير من العناصر المفيدة في جميع أجزائها سواء الزهور أو البذور والعصير، وحتى القشور، والتي تعتبر الحل الأمثل لكثير من المشكلات الصحية التي يمكن أن تصيب الجسم، كما أن لها دورا في تنظيم إنتاج الهرمونات، لاحتوائها على حمض دهني نادر له خصائص مضادة للالتهابات، وله قدرة كبيرة على حرق الدهون.

ويساهم الرمان في تعزيز الخصوبة لدى النساء، ويحسن إفراز هرمون "البروجسترون"، ويساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل أعراضها.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان من أهم مصادر أحماض "أوميجا 3" الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، كما أنها مصدر هام لـ"الفيتويستروغنز" الذي يعطي نفس تأثير هرمون "الاستروجين" في الجسم، ويقلل هذا الهرمون النباتي من أعراض انقطاع الطمث لدى المرأة، ويحسن من توازن الهرمونات في الجسم.