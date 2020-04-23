تعرف على السعرات الحرارية لأكلات رمضان.. القطايف 250 سعرا حراريا للواحدة

قطايف وكنافة وسمبوسك باللحم والجبن، أطباق عدة على طاولة طعامك الرئيسية خلال شهر رمضان، والتي تستهر بها أغلب البيوت المصرية. وعادًة يتجنب أصحاب الريجيم تناول تلك الأصناف، خوفًا من زيادة الوزن، لذا يفضل معرفة السعرات الحرارية لتلك الأطعمة قبل تناولها. وكان إسلام إدريس مسؤول صفحة "سفاح الفات" على فيس بوك، والمعنية بالتوعية الصحية، نشر السعرات الحرارية لعدد من الأطعمة والمشروبات التي يكثر تناولها في رمضان، لتحذير الناس من عدم الإسراف فيها خلال الشهر الكريم. - عصير قمر الدين 300 سعر حراري للكوب الواحد. - قطعة واحدة من التمر 20 سعرا. - زلابية 50 سعرا للقطعة الواحدة. Advertisements - محشي ورق عنب 390 سعرا حراريا لكل 6 أصابع. - البقلاوة 145 سعرا حراريا للقطعة. - بسبوسة 520 سعرا حراريا لكل 100 جرام. - الكركدية 90 سعرا حراريا للكوب. - قطايف 250 سعرا حراريا للقطعة الواحدة. - سمبوسك 10 سعرات حرارية للقطعة.

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