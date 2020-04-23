بعد إسلامها.. جينيفر جراوت توجه رسالة عن الوقاية من كورونا في يوم الأرض

مقطع فيديو مصور، لا تتجاوز مدته الدقيقتين، شاركته المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وجهت من خلاله رسالة للعالم، بمناسبة يوم الأرض، وهو حدث سنوي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام، لإظهار الدعم لحماية البيئة.

وجهت المغنية رسالة للعالم، باللهجة المغربية، قالت فيها: "بمناسبة يوم الأرض، بغيت نشارككم رسالة مهمة، نحن نعيش تحديات بسبب فيروس كورونا، ما يجعلنا نتحد لمواجهة هذا الوباء اللعين، ضروري ناخد الحجر الصحي بجدية، بالإضافة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، للمحافظة على حياتنا والبيئة المحيطة التي نعيش فيها".

وتابعت المغنية الأمريكية: "والحل الوحيد هو أن نتحد جميعًا، ابقوا في دياركم، الله يحفظنا جميعًا، بتمنى ليكو يوم أرض سعيد، الله يرحم والدينا".

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جينيفر جراوت تعتنق الإسلام وتتوقف عن الغناء

وكانت "جينيفر" كشفت لـ"الوطن"، أسباب توقفها عن الغناء بعد اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنّها انجذبت إلى الدين الإسلامي، ووجدت أنّ البعض كان يخوفها من أشياء غير موجودة: "كنت أعيش في المغرب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في بلد إسلامي، رأيت الكثير من الأشياء الجديدة، ولديّ بعض التجارب التي لا يمكن تفسيرها، والتي أثارت اهتمامي، لذا بدأت أتعلم المزيد عن الإسلام، وقبلته كدين لي في النهاية".

وأضافت: "أحاول تعلم آيات القرآن وتطبيقها على حياتي بالطبع، فالإسلام هو المعرفة والخبرة المجتمعية، فأنا دائمًة الاستماع للشيخ محمد صديق المنشاوي، وأردد القرآن وراءه، لأتعلم أصول القرآن وأحكامه وتجويده".

واختتمت جينيفر، حديثها: "أم كلثوم، هي أحسن مغنية في العالم العربي، وكانت بدايتها تجويد القرآن، وأبوها كان شيخا وهي مسلمة، ولم تقل أبدا هذا غني أو هذا فقير".