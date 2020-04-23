منها الشعور بالشبع.. فوائد مذهلة لـ"الشمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الشمر يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مفيد للهضم ويمد الجسم بمعادن وفيتامينات مهمة.

وأوضحت الجمعية أن الشمر يتألف من الماء بنسبة تصل إلى 90%؛ لذا فهو يعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية ويساعد على إدرار البول من ناحية أخرى.

كما يسهم الشمر في الشعور بالشبع لمدة طويلة ويساعد على علاج آلام البطن والمغص.

ويعد الشمر أيضا كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والفوسفور، في حين يحتوي على نحو ضعف كمية فيتامين C الموجودة في البرتقال.