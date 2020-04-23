5 حلول مبتكرة تخلصك من زيادة السكر في المشروبات اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يطلق عليه السُم الأبيض نظرًا للمخاطر الصحية التي يسببها للأشخاص، والتي تبدأ من ارتفاع سكر الدم "الجلوكوز"، وقد تصل إلى خطر الإصابة بالسمنة والسكر من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول، لذا يجب الانتباه إلى مقدار السكر الذي يمكن تناوله يوميًا، وهناك طرق مبتكرة قد تساعدنا على ذلك.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، 5 طرق يمكن أن تُغير من طريقة استهلاك السكر على المشروبات اليومية، وفقًا لموقع "Medicalnewstoday".. للمزيد اضغط هنا