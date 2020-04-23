احذر.. الإسهال بلا سبب ينذر بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي إن الإسهال، الذي ليس له سبب واضح كتناول طعام فاسد، ينذر بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل العطس والسعال الجاف والحمى وضيق التنفس وآلام العضلات والشعور بالتعب.
وأوضحت الرابطة أن فيروس الكورونا يهاجم الجسم عبر الجهاز الهضمي أيضا، وليس عبر الجهاز التنفسي فقط، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب على جه السرعة للتحقق من الإصابة بالفيروس من عدهما.
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