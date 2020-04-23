"مكنتش تعرف"..سيدة تكتشف حملها قبل الولادة بدقائق

في واقعة مثيرة للدهشة، شعرت سيدة بآلام المخاض دون علمها بحملها، ولم تظهر عليها الأعراض التي تسبق الولادة، لتكتشف أنها ستضع مولودها الرابع قبل الولادة بـ20 دقيقة فقط.

وظهرت بعض العلامات التي تنذر بحمل السيدة فورتوانجلر، منها توقف الدورة الشهرية، وبعض علامات التعب، الأمر الذي جعلها تعتقد أنها بسبب الرضاعة الطبيعية لطفليها وروجر عامين، وكارولين عام، كما أن لديها طفلا ثالثا هو شارلوت 4 أعوام.

قبل خروج زوجها للعمل صباحا، قالت له: "ستعتقد أني مجنونة، ولكني أعتقد أنني قد أكون في حالة ولادة الآن"، بحسب ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

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وبمجرد وصولهما وإجراء الأطباء موجات فوق الصوتية على بطنها، قال الطبيب إنه يوجد طفل في رحمها، وبعد 20 دقيقة فقط من تأكيد الموجات فوق الصوتية للحمل، ورغم أنها كانت لا تزال في الشهر الـ7، وصلت كاثرين أليسون فورتورانجلر، الطفلة الـ4 للزوجين بشكل طبيعي، دون أي عمليات، وهي بصحة جيدة ووزن نحو 2 ونصف كيلوجرام.