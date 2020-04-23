الامارات | 3 أجيال على غلاف مجلة المشاهير «بيبول»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أجيال على غلاف مجلة المشاهير «بيبول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت الممثلة الأميركية جولدي هون، وابنتها الممثلة كيت هدسون، وحفيدتها، معاً على غلاف عدد سنوي خاص من مجلة بيبول، أول من أمس. وهذه هي المرة الأولى، التي تظهر فيها هون مع ابنتها وحفيدتها الرضيعة راني روز فوجيكاوا على الغلاف، وذلك في الذكرى الـ30 لصدور العدد الخاص «بيوتيفول»، من المجلة المتخصصة في أخبار المشاهير.

وقال رئيس تحرير مجلة بيبول، دان ويكفورد: «يرمز هؤلاء إلى ما هو مهم لنا في الوقت الحالي، وهو الإيجابية والحنان والضحك والأسرة».

وعلى صفحات المجلة، تتحدث هون (74 عاماً) بطلة فيلم «برايفت بنجامين»، وابنتها هدسون (41 عاماً) بطلة فيلم «أولموست فيموس»، عن العلاقة بينهما وتحديات تربية الأطفال. وأضافت هدسون للمجلة: «لطالما كانت أمي أكبر داعم لي.. أتمنى أن أمنح راني هذا القدر من الثقة». ويتضمن العدد الذي سيطرح في الأسواق غداً 40 صفحة بها موضوعات عن نجمات أخريات، مثل: جوينيث بالترو، وريتا ويلسون.

وكانت الممثلة ميشيل فايفر أول من ظهر على غلاف العدد الخاص عام 1990، عندما كان يطلق عليه «ذا موست بيوتيفول».

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وعلى مر السنين، اختيرت الممثلة جوليا روبرتس خمس مرات للظهور على غلاف العدد، كما اختير توم كروز وليوناردو دي كابريو وبيونسيه. وفي 2018، تغير اسم العدد الخاص من مجلة بيبول إلى «بيوتيفول».

دان ويكفورد:

«يرمز هؤلاء إلى ما هو مهم لنا، في الوقت الحالي».

كيت هدسون:

«لطالما كانت أمي أكبر داعم لي».