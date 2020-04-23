الامارات | متحف هيرميتاج في روسيا يطلب الدعم

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف هيرميتاج في روسيا يطلب الدعم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس متحف هيرميتاج الشهير في روسيا، أول من أمس، إنه على الحكومة ضمان صمود المتاحف، التي تكافح للبقاء أثناء الإغلاق الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ فرض حظر على التجمعات، التي تضم أكثر من 50 شخصاً في منتصف مارس الماضي، أغلقت المتاحف في أنحاء روسيا أبوابها أمام الجمهور.

وقال رئيس المتحف، ميخائيل بيوتروفسكي، إن المتحف خسر نصف ميزانيته السنوية، ويجري الآن محادثات مع الحكومة على أمل تأمين المساعدة. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت: «يجب على الدولة أن تضمن بقاء الثقافة».

وحقق المتحف، في 2018، إيرادات 2.5 مليار روبل (32 مليون دولار). وأسس المتحف عام 1764، في عهد الإمبراطورة كاثرين الثانية، ويضم أكثر من ثلاثة ملايين عمل فني وتحفة ثقافية، وزاره نحو خمسة ملايين شخص العام الماضي.