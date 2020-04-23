الامارات | لوحة جزائرية و«أمنية» بحرينية تفوزان بـ «#صور_من_المنزل»

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة جزائرية و«أمنية» بحرينية تفوزان بـ «#صور_من_المنزل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الجزائرية فاطمة زهرة حميسي بجائزة المركز الأول في مسابقة #صور_من_المنزل، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، في أسبوعها الأول، فيما حازت جائزة المركز الثاني حنان رجب (البحرين).

وتجسد صاحبة المركز الأول، التي فازت بـ1000 دولار، من خلال صورتها التي تحمل عنوان: «وقت الشاي»، لوحة من الطقوس اليومية لإعداد كوب من الشاي، التقطتها بطريقة إبداعية محترفة تظهر خلالها جميع المكونات متحركة في صورة يتطاير فيها العسل والماء وأكياس الشاي، على خلفية من الزهور الملونة.

وأشادت لجنة التحكيم بالصورة، التي فازت بالمركز الأول من بين مئات الصور التي تقدمت للمشاركة، واصفة إياها بأنها تحمل مركباً مفاهيمياً مفصلاً للغاية يوضح معرفة خيال المصور بالمزامنة العالية السرعة، إلى جانب الفهم السليم للإضاءة، واستخدام الطبقات، وتقنيات «الفوتوشوب» المطلوبة في هذه الصورة.

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بينما تحاكي المصورة الفائزة بالمركز الثاني، والتي فازت بـ750 دولاراً، من خلال صورتها التي تحمل عنوان «أمنية»، الوضع الحالي الذي يعيشه ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكشف أمنياتهم الخروج من المنزل للعب والتقاء أصدقائهم، إذ تظهر صورة طفل يرتدي كمامة ويعرض رسمة انتهى منها، وقد جسد فيها لحظات من لعبه كرة القدم مع أقرانه.

وأكدت لجنة التحكيم أن الصورة الحائزة المركز الثاني من أعمال البورتريه العالية الجودة، التي التقطت بتوظيف فعال للإضاءة وباحترافية في تحقيق التأطير المناسب للعمل الرئيس في الصورة، بالإضافة إلى المعاني والتعابير التي تجسد رغبة الطفل في العودة إلى الحياة الطبيعية واللعب مع الأصدقاء.

وتواصل الجائزة بحثها عن المصورين المبدعين في مختلف دول العالم، الذين يوثقون التفاصيل اليومية من خلال التقاط صور ملهمة تروي قصصاً ولحظات فريدةً من حياتهم اليومية، خلال فترة البقاء في المنزل.

«وقت الشاي».. لوحة من الطقوس اليومية لإعداد كوب من الشاي.