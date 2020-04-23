الامارات | باحثون يبتكرون جهازاً يصلح الكبد ويبقيها حية لأسبوع خارج الجسم

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يبتكرون جهازاً يصلح الكبد ويبقيها حية لأسبوع خارج الجسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر باحثون من مستشفى زيوريخ الجامعي، والمعهد الاتحادي السويسري للتقنية في زيوريخ، ومعهد ويس في زيورخ، وجامعة زيوريخ، حديثاً، جهازاً يصلح الكبد ويحافظ عليها حية خارج الجسم لمدة أسبوع كامل.

وتنبع أهمية تقنية التروية الجديدة من دورها المستقبلي، في إحداث تقدم كبير في عمليات نقل الأعضاء وزيادتها، بحسب «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

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ونقل موقع «إنترستنج أنجرينج»، عن رئيس قسم الجراحة والزرع في مستشفى زيوريخ الجامعي، الدكتور بيير آلان كلافيان، أن «نجاح نظام التروية الفريد هذا، يمهد الطريق أمام تطبيقات جديدة واعدة في مجال زراعة الأعضاء».

وقالت جامعة زيوريخ إن «التقنية الجديدة تستند إلى نظام تروية متطور، يحاكي معظم وظائف الجسم الرئيسة، بصورة شبه مطابقة للجسم، ما يتيح للكبد المصابة، التي لا يمكن أن تستخدم في الزرع، استعادة وظائفها الكاملة بعد وضعها في الجهاز الجديد لأيام عدة».