الامارات | «طاولة أمي».. 100 وجبة مجانية لأبطال «كورونا» والعمال في «دبي للتصميم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طاولة أمي».. 100 وجبة مجانية لأبطال «كورونا» والعمال في «دبي للتصميم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مبادرة إنسانية قام بها مؤسس مطعم «طاولة أمي»، عبدالوهاب عجور، بتقديم وجبات على نحو يومي للعمال الموجودين في حي دبي للتصميم، إضافة إلى تقديمه الوجبات لأبطال خط الدفاع الأول في مقاومة «كورونا»، إيماناً منه بأنه على كل إنسان أن يلعب دوراً إنسانياً في هذه الأزمة بحسب قدرته. ولفت إلى أنه يعيش في دولة الإمارات منذ 21 سنة، ولهذا يعتبر أنه من واجباته أن يقدم للدولة كل ما يستطيع في أوقات الأزمات والظروف الصعبة. ويصل عدد الوجبات اليومية التي يقدمها 100 وجبة خلال اليوم.

وأكد عجور استعداده لتقديم الوجبات المجانية للمسعفين والعاملين في مجال التعقيم، عندما يوجدون في منطقة حي دبي للتصميم، لأنه لا يملك المقدرة على توصيل الوجبات لكل العاملين الأبطال في مواجهة فيروس «كوفيد-19» المستجد.

وأكد عجور أنه سيستغل طاقته والإسهام في هذه الأزمة، التي يجب كل إنسان أن يقدم ما يستطيع لمساندة المجتمع، مشيراً إلى أنه لا يمتلك كثيراً من الأموال، وإنما يمتلك مخزناً مليئاً بالمواد الأولية للمطعم، التي يستطيع الإسهام بها في هذه المحنة.

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أما في ما يتعلق بالتعقيم ومعايير تطبيقه، فشدد على أن المطعم يلتزم بالمعايير التي تنص عليها بلدية دبي بالتعقيم، ويتم تطبيقها على نحو تام، إذ يتم استخدام القفازات والمعقمات والأوعية التي تراعي الشروط التي تنص عليها البلدية، كما أن التسليم يكون على باب المطعم، وليس داخل المطعم، تطبيقاً لسياسة التباعد للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ولفت إلى أنه يقوم بتوصيل الطعام للبنايات المجاورة بأطباق الألمنيوم التي يتم تجميعها بعد الانتهاء من الطعام، فهي أطباق صحية يعاد استخدامها، وبعد أن تتم إعادتها للمطعم يتم غليها وتعقيمها. ويتميز المطعم بكونه يقوم على وصفات والدته، وأكد عجور أنه على الرغم من كونها بلغت التسعين اليوم، لكنها مازالت تشرف على إعداد الطعام من البيت، وتقدم نصائحها بإضافة القليل من الليمون لبعض الوصفات، كونه يقوي المناعة في مواجهة الفيروسات.

مؤسس المطعم:

«أمتلك مخزناً مليئاً بالمواد الأولية للإسهام بها في هذه المحنة».