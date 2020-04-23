الامارات | باحثون: «كورونا» يهاجم أوعية الدم في الجسم كله

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: «كورونا» يهاجم أوعية الدم في الجسم كله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقول فريق دولي من الباحثين إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يهاجم الرئتين فحسب، بل يهاجم الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بحسب «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

وقال الباحث في مستشفى جامعة زيوريخ، فرانك روتشيتسكا، الذي شارك في إجراء هذا البحث، لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»: «هذا الفيروس لا يهاجم الرئتين فحسب، بل يهاجم الأوعية الدموية في كل مكان، فهو يدخل البطانة الغشائية للأوعية الدموية، الذي يعد خط دفاعها الأول، فيضعف المناعة ويسبّب مشكلات في دوران الدم بالأوعية الدقيقة».

ويمكن أن تقدم هذه الدراسة، التي نُشرت هذا الأسبوع، في المجلة الطبية المرموقة «ذا لانسيت»، تفسيراً لسبب كون المرضى الذين يعانون حالات تؤثر في الأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وفرط الضغط الشرياني وأمراض القلب، أكثر تعرضاً لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقال روتشيتسكا: «يعاني المرضى الذين نعاينهم سريرياً، مشكلات في جميع الأعضاء: القلب والكلى والأمعاء، وفي كل مكان». واستخدم الفريق مجهراً إلكترونياً لفحص خلايا الأوعية الدموية لمرضى فيروس «كوفيد-19»، حيث لاحظوا وجود علامات تلف، ووفقاً للدراسة حصل هذا التلف بسبب فيروس «سارس - كوف 2»، المسبب لمرض «كوفيد-19» الذي يهاجم مستقبل الإنزيم المحول لـ«الأنجيوتنسين 2»، وهو إنزيم يوجد في خلايا الرئتين وأعضاء أخرى في جسم الإنسان، منها الشرايين والكلى والقلب.

وقال روتشيتسكا إنه يأمل إيجاد مثبطات لمستقبل الإنزيم المحول لـ«الأنجيوتنسين 2»، وأدوية مضادة للالتهابات التي يظن أنها تجعل بطانة الأوعية الدموية أكثر مرونة في مواجهة الفيروس. وقال أستاذ علم الأمراض في جامعة هونغ كونغ، جون نيكولز، معبراً عن حذره وتشككه في هذه النتائج: «تظهر هياكل عديدة كأنها جسيمات فيروسية عند فحصها باستخدام المجهر الإلكتروني، لذا ينبغي ابتكار تقنيات مخبرية أخرى لتأكيد العدوى الفيروسية الحقيقية».

- الدراسة تقدم تفسيراً لسبب كون مرضى الأوعية الدموية أكثر عرضة للإصابة.