الامارات | «ملك النمور».. وسيلة إلهاء مسلية وغريبة في زمن الوباء

شكرا لقرائتكم خبر عن «ملك النمور».. وسيلة إلهاء مسلية وغريبة في زمن الوباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدهش نجاح «ملك النمور.. القتل والفوضى والجنون» كثيرين. فبين ليلة وضحاها حقق المسلسل، الذي يعرض على شبكة «نتفليكس»، ويدور حول محب غريب الأطوار للقطط الكبيرة، نجاحاً كبيراً عند إطلاقه في أواخر مارس.

وصار العمل أحد أكثر المسلسلات التي تبث على الشبكة في مختلف أنحاء العالم، بحسب مصادر في تلك الصناعة. وبالحكم من خلال الضجة الدائرة حوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فالعمل مرشح لأن يكون أكثر المسلسلات التي تم التحدث عنها بعد إطلاقها خلال فترة الإغلاق.

تفيض مشاعر المعجبين بالمسلسل بالحماسة، وأعرب مشاهير - مثل كيم كارداشيان وجوانيث بالترو - عن آرائهم فيه. وأي شخص شاهد العمل سيتفق على أنه بالتأكيد وسيلة إلهاء مسلية وغريبة عن الوقت المضطرب

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يركز المسلسل على جو إكسوتيك، الذي يمتلك حديقة حيوان خاصة في ولاية أوكلاهوما الأميركية، الذي تنتهي به الحال في المحكمة بسبب ما تفيد المزاعم بأنه فعله رداً على أحد نشطاء حقوق الحيوان. غير أن هذه ليست سوى البداية وتترك كل حلقة من المسلسل المؤلف من سبع حلقات المشاهد في حالة من الدهشة والعجز عن الكلام. يثبت «ملك النمور»، مثلما يطلق جو إجزوتيك على نفسه، سريعاً أنه بطل آسر، كما أنه محرك الأحداث، وهو محب للأسلحة النارية، ومغنٍ ريفي تزوج من نساء أصغر سناً على مر السنين. كما يريد أن يصبح رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

- يركز المسلسل على جو إكسوتيك، الذي يمتلك حديقة حيوان خاصة في ولاية أوكلاهوما.

- المتابع سيصادف كل أنواع الشخصيات الغريبة في العمل.