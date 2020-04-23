الامارات | «كورونا» سيغيّر مستقبل السفر بالطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» سيغيّر مستقبل السفر بالطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة التصميم الإيطالية، آفيو إنتيريرز، مفهومين مبتكرين، لتصميم مقعد طائرة يحافظ على سلامة المسافرين، أو على الأقل يرفع من نسبة الأمان، في ظل تفشي وباء «كوفيد-19».

ويشكل هذان المفهومان، اللذان رصدهما موقع «ذا درايف»، حلين مستقبليين لمشكلة عطاس أو سعال أحد الركاب المجاورين لك، في رحلتك المقبلة، في حال استطعنا السفر جواً مرة أخرى.

ووفقاً لموقع الشركة، فإن مفهوم الزجاج الآمن يشكل حلاً بسيطاً وفعالاً، إذ يُثبَّت على المقاعد التقليدية لجعل التقارب بين الركاب المتجاورين أكثر أماناً، وهو يشكّل ستارة شفافة على جانبي المقعد. ستسمح هذه الستائر للركاب بتجنب أو تقليل التواصل والتفاعل عبر الهواء، لخفض احتمال انتشار الفيروسات أو غيرها.

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أما المفهوم الثاني الذي طرحته الشركة، فهو مقعد ذو وجهين يسمح بفصل ثلاثة ركاب، مع درع مصنوعة من مادة شفافة تعزلهم عن بعضهم، ما يخلق حاجزاً وقائياً للجميع.

وخلافاً لمفهوم الزجاج الآمن، سيحتاج تنفيذ الفكرة الجديدة إلى إعادة تشكيل كاملة لمقاعد الطائرات الحالية، إذ إنها ليست مجرد أداة بسيطة تُضاف إلى التصميم الحالي لمقاعد الطائرات.