الأسرة استبدلت أصدقاءهم بصورهم على المقاعد.. حيلة عروسين للاحتفال بالزفاف

فيروس ظهر في مدينة وهان الصينية، وانتشر حول مدن العالم ليدخل الرعب والفزع نفوس الملايين، وألغى الكثير من خططهم وكان أبرزها حفلات الزفاف والترتيبات التي تعكف العروس على تحضيرها طيلة أشهر.

وتحدت أسرة أمريكية أزمة كورونا، وحاولت إدخال جو من المرح على ابنتها العروس، فنظرًا لإلغاء التجمعات خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبحت الكنائس في أمريكا لا تسمح بدخول سوى 10 أشخاص من أقارب العروسين، فلجأت الأسرة الأمريكية لطريقة مبتكرة.

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وبحسب ما نشرته شبكة "ABC News" الأمريكية، قامت أسرة العروسين بتعليق صور الأصدقاء والأحباء على مقاعد الكنيسة، واصطحب الأب ابنته العروس بين ممرات مقاعد الكنيسة لتشاهد ما أعده، وكأنها بصحبة الحاضرين.

وكان بعض أصدقائها وقفوا أمام باب الكنيسة في الخارج لمشاركة فرحتها، وعند خروجها قاموا بتشغيل الأبواق في موقف السيارات، وذلك بحسب ما ذكرته الشبكة الأمريكية في فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر.