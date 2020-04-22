كنزي عمرو دياب تتزحلق بالحبل: "استمتع بمحاولتي الفاشلة" (فيديو)

اعتادت كنزي دياب، على مشاركة متابعيها بلقطات ومقاطع فيديو من ممارستها لهوايات مختلفة، وكان آخرها ما نشرته أثناء ممارستها رياضة التزحلق بالحبل.

ونشرت "كنزي" ابنة الهضبة عمرو دياب، صورة ومقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالهما وهي تتزحلق بالحبل، لكنها كادت أن تسقط، قبل أن تتمكن من النزول بسلام.

Advertisements

وعلقت "كنزي" على الفيديو: "أستمتع بمحاولتي الفاشلة في التزحلق بالحبل".

وظهرت "كنزي" من قبل وهي ترقص مع شقيقتها "جانا" داخل منزلهما، ونشرت الرقصة على تطبيق "TIK TOK".

وظهرت الشقيقتان وهما ترقصان بملابس المنزل، على أغنية أجنبية، وفتحت "جانا" زجاجة مياه وأغرقت بها ‏رأسها واستغرقت مع شقيقتها في الضحك.