شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة ميس حمدان صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت على الصورة قائلة "رمضان كريم".
وتألقت ميس حمدان بإطلالة جديدة ومختلفة، مرتدية عباية مغربي باللون النبيتي ومطرز من منطقة الصدر، وجاء التطريز بالألوان الذهبية، مع وضع حزام ذهبي في منطقة الخصر مما يكشف عن رشاقتها.
وظهرت ميس حمدان بالشعر الأسود القصير حيت تكشف عن ملامحها الجذابة.
وأما من الناحية الجمالية وضعت ميس حمدان المكياج المرتكز على الألوان البنية حتى يتناسب مع الإطلالة، فوضعت اللون البني على الشفاه، مع لمسات الآيشادو فوق العين مع الماسكرا والكحل لتبرز جمال عيناها.
وارتدت ميس حمدان الإكسسوارات الأنيقة لتتميز بإطلالة مفعمة بالرقي، فارتدت الحلق الذهبي في الأذن، ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات.
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