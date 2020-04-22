شاهد بسمة بوسيل بإطلالة كاجوال كرتونية

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورة جديدة لها برفقةعبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.
وظهرت بها بسمة بوسيل، بتى شيرت أنيق وجذاب باللون الأسود، ومرتدية معه بنطالا أنيق باللون الأزرق الفاتح من الجينز الذى يبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة بوسيل فى الماكياج على الألوان الترابية والبنية التى تبرز جمال عيونها، ووضغت أحمر للشفاة بالون الأحمر الناعم.
واختارت تسريحة الشعر الويفى المنسدلة بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط صغير لإكمال إطلالتها
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