شاهد أصالة نصري في إطلالة ساحرة مع شقيقتها

نشرت المطربة أصالة نصري عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام صورة لها مع شقيقها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام،

وظهرت أصالة نصري بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت اصالة نصري على صورتها مع اخوها ببعض الكلمات، وقالت: أدام الله علينا نعمة الثّقه لننعم بالأمان.

وظهرت أصالة نصري وهي ترتدي جيب باللون الروز اللامع، واختارت عليه توب حرير بألوان ربيعة وناعمة للغاية، وهو ما ابرز من رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت أصالة نصري شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

Advertisements

ولم تتكلف أصالة نصري في ارتداء الاكسسورات حيث انها اكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي.

قد يهمك أيضا:

أصالة نصري تستقبل شهر رمضان بحفلة من منزلها

نصائح مثالية لتنسيق الاكسسوارات مع فساتين السهرة