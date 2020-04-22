مريم أوزرلي تشارك متابعيها صورة مع ابنتها على الإنستجرام

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، وقد ظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت الممثلة التركية مريم اوزرلي وهي ترتدي بلوفر باللون الأسود، بأكمام طويلة بتصميم ناعم من الكتفين، فيما رفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الاعلى، حيث قامت بعمله كحكة تبرز من جمال ملامحها.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بوضع الماسكرا لتبرز جمال ولون عينها مع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.
واكملت مريم اوزرلي إطلالتها بإرتداء بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قلادة من اللؤلؤ حول عنقها لتبرز من انوثتها، ونضارة شفافة.
فيما ظهرت ابنة مريم اوزرلي وهي ترتدي بلوفر باللون الأبيض، بأكمام طويلة، وقامت بلم شعرها إلى الوراء مع ترك بعض الخصلات منسدلة على عنقها.
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