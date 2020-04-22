ياسمين عبد العزيز تتألق بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار. وظهرت بها ياسمين عبد العزيز، بإطلالة أنيقة وناعمة تبرز عن جمالها ورشاقتها، وعلقت على الصورة " ونحب تانى ليه.. ليه بقى" ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز فى الماكياج على الألوان الترابية والبنية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها. واختارت تسريحة الشعر الويفي لشعرها البني الطويل المنسدل بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها. Advertisements ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط طويل باللون الذهبى لإكمال إطلالتها. قد يهمك أيضا: ياسمين عبد العزيز تشعل "انتستجرام" بأحدث ظهور لها طريق تنسيق الملابس الشتوية مع الاكسسوارات من سالي عاشور

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