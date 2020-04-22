هازال كايا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة بجلسة تصوير جديدة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة مميزة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هازال كايا وهي ترتدي فستان باللون البيبي بلو المشجر، بأكمام طويلة، بقصة مميزة من الأسفل، وهو ما أبرز من جمالها.
وتركت هازال كايا شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها، وقد بدا مبللا بشكل ناعم وانيقة، وهو ما أبرز جمال ملامحها.
وفي وضع المكياج هازال كايا وضع بعض مساحيق التجميل، حيث اختارت ان تبرز من جمال عينيها بالآي لاينر، والآي شادو باللون السموكي باللون البني، ووضع أحمر شفاه بنفس اللون، وهو ما أبرز جمال ولون عينيها الخضراء المميزة.
وأختارت هازال كايا بعض اشكال من الاكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الأزرق، وخاتم من نفس الشكل واللون.
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