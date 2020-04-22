نادين نسيب نجيم تسحر متابعيها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة غريبة ومختلفة، وانهالت التعليقات من قبل متابعيها معبرين فيها عن مدى إعجابهم الشديد لها.

وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: "ما بعرف مين عمل هيدي الصورة بس عنجد كتير حلوة بتشبه بوستر فيلم تاريخي مصري كتير شاطر يلي مركب الصورة طالعة ممتازة، اذا عرفتوا مين عملها بليز خبروني".

وظهرت نادين نسيب نجيم داخل ملابس نفرتيتي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع لون بشرة متميزة.

وأكمت نادين نسيب نجيم إطلالتها عبر وضع بعض المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

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