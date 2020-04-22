خطيبة محمد الشرنوبى تتألق فى أحدث ظهور بإطلالة محتشمة

شاركت راندا رياض مديرة أعمال أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها برفقة خطيبها.

تألقت خطيبة محمد الشرنوبى فى الصورة بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطلون جينز بسيط ونسقت معه بلوزة أنيقة ذا أكمام طويلة اتسمت بأنها جمعت بين اللون الأسود و الأصفر ما منحها إطلالة عصرية أيضا.

وانتعلت خطيبة محمد الشرنوبى حذاء مسطحا باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة.

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أما من الناحية الجمالية اعتمدت خطيبة الشرنوبى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى وضع مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

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