منها الفراولة والكيوي.. 5 عصائر لتقوية المناعة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يفقد الجسم خلال الصيام الفيتامينات والمعادن والأملاح، التي يحتاجها لتقوية المناعة، إلا أن هناك بعض السوائل والعصائر عند مزجها معًا، تقدم فائدة أكبر للجسم، فضلًا عن التغلب على الشعور بالعطش خلال نهار رمضان.

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، عصائر يجب مزجها معًا وتناولها في رمضان، لتقوية الجهاز المناعي، وفقًا للدكتورة ضحى محمد عبده، أستاذ الكيمياء الحيوية، ورئيس شعبة التغذية بالمركز القومي للبحوث.. للمزيد اضغط هنا