احذر تناولها مبكرًا.. تعرف على التوقيت الأمثل لوجبة السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

تمثل وجبة السحور أهمية لدى الصائمين خلال شهر رمضان، إلا أن التوقيت الأمثل لتناولها يختلف من أسرة لأخرى، ورغم هذا قد يلجأ البعض إلى تبكيرها تخوفًا من اقتراب موعد أذان الفجر، إلا أن مسئلة التوقيت مهمة لمنع أضرار كثيرة، ومواصلة الصيام.

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، التوقيت الأمثل لتناول وجبة السحور، وأضرار تناولها مبكرًا.. للمزيد اضغط هنا