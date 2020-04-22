دفاع عن حنين حسام ورقص على "بنت الجيران".. شيما الحاج "مبتفوتش تريند"

منذ الإفراج عنها في قضية "الفيديو الإباحي" قبل قرابة 10 أشهر، تحاول الفنانة شيما الحاج الاندماج من جديد في المجتمع، سواء في التعليق على الأحداث المتصدرة "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، أو الظهور في المناسبات الفنية والمشاركة بمقاطع فيديو من حياتها الاجتماعية.

وكان آخرها محاولاتها تعليقها في قضية القبض على "حنين حسام" المعروفة بـ"فتاة التيك توك" بعد اتهامها في نشر الفسق والفجور بسبب ما تدعو إليه الفتيات.

شيماء تدافع عن حنين حسام

استغلت الفنانة الشابة شيما الحاج، مساندة الفنانة راندا البحيري، لـ"حنين حسام"، عبر حسابها على إنستجرام، لتعلق "شيما" على حديثها قائلة: "الظاهر انه لأ يا راندا، مينفعش عند الناس اللي شبه دول، عشان هما فاكرين نفسهم شرفاء مكة، والظاهر كده بقى فيه دين جديد على مزاجهم، وهما ألهو نفسهم على هذا الدين".

وتابعت "شيما" في ردها: "أي دين أساسًا وأي ملة أنزلت على وجه الأرض متبري منهم، وميعرفوش حاجة عنه، وتاريخهم أسود من السواد، واللي بيخططوا لمستقبلهم ازاي يبقى نيلة زيهم"، مستشهدة بالحديثين: "الخائض في أعراض الناس مُفلس يوم القيامة وإن صلى وصام واعتمر"، و"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

واختتمت الفنانة الشابة، دفاعها عن "حنين حسام" قائلة: "يااللي فاكرين نفسكم مسلمين، أعوذ بالله من شر الناس في هذا الزمن، يارب كل اللي بيتمنى الأذى لغيره تجعله في نحره وفي نحر أهل بيته وعرضه.. اللهم آمين".

ويرصد "هن" أبرز الأحداث و"التريندات" التي شاركت فيها الفنانة الشابة شيما الحاج:

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مهرجان القاهرة السينمائي

خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة الـ41، كان الظهور الأول للفنانة شيما الحاج، عقب خروجها من السجن، وظهرت خلال الافتتاح بفستان أسود طويل عاري الكتفين.

الرقص على بنت الجيران

حينما طُرح المهرجان الشعبي "بنت الجيران" الذي ظل متصدرًا "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، لفترة، شاركت بعض الفنانات متابعيهن مقاطع رقصهن على المهرجان الشعبي وكانت منهم الفنانة رانيا يوسف.

انضمت أيضًا وقتها "شيما" لمشاركة متابعيها وهي ترقص على المهرجان الشعبي داخل سيارتها، وظهرت خلاله الفنانة الشابة ببلوزة منقطة مروحية الأكمام، مع شابو بنفس اللون والنقوشات.

فسيخ شم النسيم

وخلال شم النسيم، أي قبل يومين، شاركت أيضًا الفنانة شيما الحاج، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة، صور احتفالها بشم النسيم برفقة أسرتها.

وأظهرت الصورة مائدة كبيرة تضم أطباق عدة من الأسماك المملحة "فسيخ"، والبصل الأخضر.