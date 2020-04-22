مجلس تأديب وضرب وكورونا.. محطات في حياة فريدة سيف النصر قبل سرقة منزلها

"الحمد لله تم سرقة بيتي وبيت ابني، أنا في التصوير وهو قضى أربع أيام عند أهل زوجته.. الظاهر كنا متراقبين، جاري رفع البصمات، حسبنا الله"، منشور أعلنت من خلاله الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، تعرض منزلها ومنزل ابنها للسرقة.

ويقدم "هُن" أبرز المحطات والشائعات التي طالت الفنانة فريدة سيف النصر، قبل سرقة منزلها ومنزل ابنها.

بداية رحلة فنية

لعبت المصادفة دورًا كبيرًا في بداية مسيرتها الفنية، حينما اكتشف المخرج حسام الدين مصطفى، "فريدة"، وهي لا زالت تلميذة، ثم قدمها جورج سيدهم، في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، خلال شهر مارس من العام الحالي، أن بدايتها الفنية كانت من خلال مشاركتها في مسابقة أجمل وجه سينمائي، وكانت لجنة التحكيم مكونة من الفنان الراحل فريد شوقي، وحسين فهمي، وجرى اختيارها الأولى في المسابقة.

ضرب والدتها

حاولت والدتها اعتراض طريقها في مجال الفن، فكانت تضربها حتى تبعدها عن هذا الطريق، وقالت "فريدة" خلال برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية"إسعاد يونس": "جارتي كانت الفنانة آمال سالم، وكانت علاقتنا كبيرة جدًا، وأنا وسوسن بدر، اخوات في الرضاعة، وتواجدي في البيت عندهم طول الوقت حببني في الفن والتمثيل".

أزمة الحجاب

ارتدت "فريدة" الحجاب في فترة من حياتها، وقررت لاحقا خلعه، وهو ما جعلها تتعرض لهجوم شديد من زميلاتها في الفن ومن بعض وسائل الإعلام.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس"، في مارس الماضي، أنها ارتدت الحجاب بسبب ظروف خاصة بها، بعد وفاة شقيقها الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا، ووالدها أيضًا، وهو ما جعلها تدخل في حالة نفسية سيئة، حيث بدأت في المواظبة على حضور الدروس الدينية.

وتابعت: "كنت متعاقدة على عدد من الأعمال السينمائية، وقلت هما مقالوش حاجة وحشة، وقررت الغياب عن الأضواء، والدنيا اتقلبت عليا لما لبست الحجاب، واتقلبت لما قلعت، وأنا مكملتش سنة وأنا في الحجاب".

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مجلس تأديب

روت فريدة سيف النصر، تفاصيل الهجوم عليها بعد قرارها خلع الحجاب، خلال برنامج "واحد من الناس"، وذكرت أن أكثر ما ضايقها قول بعضهم: "دي عشان تتربي لازم ابنها يتخطف".

وأضافت أنها تعرضت لهجوم كبير أيضا من زميلاتها بسبب عملها بالفن مرة أخرى، حيث قالوا إن حاجتها للمال وراء عودتها للتمثيل وأنها تسعى للشو الإعلامي ليس أكثر.

وأشارت إلى أنها خضعت للتحقيق أمام مجالس تأديب بمنزل الكاتب الصحفي سيد فرغلي، أدارها فنانات اعتزلوا وارتدين الحجاب، لكنها كانت ترد عليهم بقوة، بحسب قولها.

زيادة وزن من أجل "النعجة"

كانت ترفض كل الأعمال التي تُعرض عليها، حتى جاءها دور "النعجة" في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، لتبدع فيه، وتدهش كل من تابع المسلسل.

ومن أجل دورها في "بدون ذكر أسماء" عملت على زيادة وزنها 35 كيلو جراما، ليصبح 115، بعدما طلب منها السيناريست وحيد حامد، ذلك.

عدم الخضوع لعمليات تجميل

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها لم تُجرِ أي عملية تجميل طوال حياتها، حيث قالت: "مفيش أحلى من ريشة ربنا، وهيصنع صورة تحفة، ولا يجب محاربة التطور الطبيعي للحياة"، وذلك خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، "ON E".

وأضافت "سيف النصر"، أنها تبحث حاليا عن الأعمال السينمائية التي تٌناسب عمرها، حيث ذكرت أنها من مواليد عام 1959، ولديها حفيدتان لنجلها الوحيد، مضيفة: "أنا متصالحة مع نفسي"، حيث لم تقدم أي أعمال فنية بها مشاهد إغراء: "لم أمثل أفلام بها قبلات أو أحضان وخلافه".

شائعات الإصابة بالسرطان وكورونا

"أنا أصلًا بتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج، ده وشي، بدون سابق إنذار صحيت بصوت نص الليل، ودي رابع مرة يحصل لي حاجه غريبة في وشي، وأكون بشتغل يعني مش وقته، استغفر الله.. أحسن من غيرنا، سامحني والنبي اللهم لا اعتراض".. بهذه الكلمات أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، عن تعرضها لوعكة صحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، قائلة: "ممكن تدعو لي من قلبكم بجد؟ أول مرة أبكي زي الأطفال".

وسردت "سيف النصر" خلال المنشور طبيعة مرضها، إذ وصفته بإنه غريب حتى أن طبيبها لم يصل لتشخيصه، قائلة: "الدكتور نفسه بيسأل فيه إيه؟ هو أنا اللي هعرف يا دكتور".

وكانت استنكرت الفنانة، ما تداول من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإصابتها بفيروس كورونا، وكذلك مرض السرطان، بسبب ورم ظهر لها في وجهها، موضحة أن أحد الأطباء ذكر لها أن لدغة حشرة قد تكون وراء الورم في وجهها: "أنا بقى انهرت خالص، لأن الحشرة اللي قالي عليها بتعمل ورم بشكل دائم مش بتخف".

وأضافت "سيف النصر"، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC": "أنا عيشت في وهم كبير أوي بعد ما الطبيب قالي كده، ومش هقول اسم الطبيب عشان موقفش حاله، واللي قال كانسر واللي قال كورونا، والمشايخ قالوا لي سحر وعمل".

وتابعت: "فيه تركيز كبير عليا أوي، عشان يوقفوا شغلي، ده حتى زجاج العربية جاله كانسر وفرقع، وفي وقت ما أنا كنت تعبانة وطالعة أتكلم عن مرضي لاقيت ناس تقولي بتعملي بشرتك إزاي، واللي سألني محافظة على شعرك في السن ده إزاي".

إصابتها بالحساسية وخراج في اللثة

وواصلت فريدة سيف النصر: "السبب الحقيقي للورم ده حساسية وخراج في اللثة، روحت عند دكتور قالتلي عليه إيمان الحصري، الدكتور ده وقف كل الأدوية ووصف لي دواء واحد خاص بالحساسية، والحمد لله بقيت كويسة جدا".